“Si tenemos suficiente agua del trasvase, podremos mantener la tarifa a los usuarios”

En España existen 15 trasvases activos pero da la sensación, por los mensajes que lanzan altos cargos vinculados al gobierno, que sólo se pone en duda el del Tajo-Segura. ¿Qué opina?

Creo que hay mucha politización al respecto en relación a esta infraestructura, ha habido muchos intereses partidistas que han generado un clima de tensión permanente entre unos territorios y otros. Yo creo que las tensiones no son beneficiosas para nadie y que lo lógico sería buscar un equilibrio que satisfaga a poblaciones y a otras, porque lógicamente la cuenca cedente tiene también sus necesidades.

¿Usted es partidaria de mantenerlo?

Yo creo que hoy por hoy se va a mantener, ni siquiera el Ministerio lo ha puesto en cuestión. Lo que sí se pone en cuestión es el volumen de agua que se pueda traer o no, pero eso no va a depender de un Ministerio o de una voluntad política, va a depender de los recursos que dispongamos. Entonces en un escenario de escasez de recursos condicionados por la climatología, por ejemplo, habrá que ver… si no hay recursos no van a poder llegar. Pero eso no quiere decir que vayamos a penalizar o a eliminar o cerrar el trasvase. Yo no lo he leído nunca nada en ese planteamiento. El trasvase no se cierra, es una infraestructura útil que se utilizará en función de los recursos que haya.