Tolerancia de boquilla

C. SUENA

Han pasado 40 años de la despenalización de la homosexualidad, 28 desde su despatologización por la Organización Mundial de la Salud y 13 desde la aprobación del matrimonio homosexual en nuestro país, y seguimos en estas. Créanme, lo digo desde la experiencia. Aquí nadie es homófobo y, sin embargo, he escuchado a familiares, vecinos y amigos decir eso de: «A mí no me importa con quién se acuesten, pero no tienen que montar el numerito en la calle, que lo hagan en su casa».

Los «peros» son importantes. Ese «pero» me chirría. El de esta frase me recuerda mucho a aquel que hace unos años estuvo de moda por ponerse en boca de doña Sofía, y que todavía se escucha por ahí mucho más de lo que a una servidora le gustaría. Hablo del «pero que no lo llamen matrimonio». Estos «peros» discriminan. Y a lo largo de los años he tenido que escuchar muchos. Son lo que me gusta llamar la homofobia inconsciente. Esa que no se nota, que permanece en la sociedad pese a lo liberales que nos consideremos; esa que le da la superioridad moral a un individuo para echar a unas chicas de su establecimiento por la posibilidad de que estén «incomodando a los clientes».

Esa es la misma microhomofobia que hace que algunos se pregunten para cuándo un Día del Orgullo Heterosexual, porque, perdónenme si me equivoco, nunca he visto a nadie siendo rechazado por el hecho ser hetero. Y para eso sirve nuestro Día del Orgullo, para decir a esas personas que a nosotros no nos importa que piensen que somos pervertidos, desviados, o cualquier otra perla que se les ocurra; pero ese tipo de pensamientos y las acciones que de ellos se derivan, que los tengan en su casa.